Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 01:15 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw Opel Vectra die Stuttgarter Straße in Schwieberdingen, von der B10 kommend, in Richtung Ortsmitte. Zwischen den beiden Kreisverkehren verlor er mutmaßlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in den Gegenverkehr, wo er mit dem Pkw Smart eines 23-Jährigen kollidierte. Der Fahrer des Smart wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beim 43-jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

