Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Quadfahrer bei Unfall verletzt

Hilders (ots)

Am Samstag, 24.07.2021 gegen 15:35 Uhr befuhr eine Gruppe von Motorradfahren die Kreisstraße 40 zwischen Obergruben und Eckweisbach. Ein 46-Jähriger aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg schätzte den Straßenverlauf falsch ein und kam mit seinem Quad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er einen Baum und kam anschließend im Bachlauf zum Liegen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Helios Klinikum Meiningen geflogen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Hilders und Eckweisbach/ Liebhards/Unterbernhards sperrten die Straßen, leiteten den Verkehr um und sorgten für die Bergung des Quads. Es entstand Sachschaden von ca. 1000EUR. Gefertigt: (Polizeistation Hilders - i. A. Reinhart, POK) Veröffentlicht: Braun, PHK - Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell