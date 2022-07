Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geldautomat gesprengt ++ Neu Wulmstorf/Elstorf - Trunkenheitsfahrt ++ Winsen - Vorfahrt missachtet ++ Winsen - Dieselspur zog sich quer durch die Stadt

Seevetal/Hittfeld (ots)

Geldautomat gesprengt

Heute, 5.7.2022, gegen 2:40 Uhr wurden mehrere Anwohner der Kirchstraße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. In der Filiale der Volksbank hatten mehrere Täter eine Explosion an einem Geldautomaten ausgelöst. Zeugen sah noch, wie drei Personen unmittelbar nach der Explosion in einen dunklen PKW sprangen, der sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Autobahn entfernte.

Unmittelbar nach dem Notruf wurden zahlreiche Einsatzkräfte zur Fahndung nach den Tätern entsandt. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Das Fahrzeug wurde jedoch nicht mehr angetroffen.

Die betroffene Filiale wurde weiträumig abgesperrt. Nachdem Sprengstoffexperten sichergestellt hatten, dass keine Gefahr von eventuellen Sprengmittelresten ausgeht, und ein Statiker die Gebäudesicherheit überprüft hatte, begannen Kriminaltechniker mit der Spurensuche. Wie hoch der Gebäudeschaden ist, und ob die Täter überhaupt Beute machen konnten, ist noch völlig unklar.

Zeugen, denen kurz vor oder nach der Tat ein verdächtiger dunkler Pkw in Hittfeld aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Neu Wulmstorf/Elstorf - Trunkenheitsfahrt

Am Montag, 4.7.2022, gegen 22:40 Uhr kontrollierten Beamte einen 23-jährigen Mann, der mit seinem Toyota in Elstorf unterwegs war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 1,4 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellen die Beamten sicher.

Winsen - Vorfahrt missachtet

Eine 72-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall an der Osttangente am Montag, 4.7.2022 verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 13:05 Uhr durch den Kreisverkehr In Höhe der Lüneburger Straße, als ein 39-jähriger Mann mit seinem Skoda in den Kreisverkehr einfuhr, ohne auf die vorfahrtberechtigte Radfahrerin zu achten. Die Frau stürzte und fiel mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des PKW. Sie verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Winsen - Dieselspur zog sich quer durch die Stadt

Am Montagabend, 4.7.2022, gegen 20:20 Uhr kam es zu einem Einsatz für mehrere Freiwillige Feuerwehren und den Straßendienst, nachdem Zeugen eine längere Ölspur gemeldet hatten. Beginnend im Gewerbegebiet südlich der A 39 zog sich die Spur quer durch die Stadt bis zum Kreisverkehr an der Hamburger Straße. Die Spur wurde abgestreut und mit entsprechenden Warnschildern versehen. Als verursachendes Fahrzeug konnte ein Linienbus festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell