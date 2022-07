POL-WL: Vermisster Jugendlicher wohlbehalten zurückgekehrt - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Hanstedt und Bendestorf (ots) - Einbrüche in Schulgebäude In der Nacht zu Mittwoch, 29.6.2022 sind Diebe in Bendestorf in das Schulgebäude am Harmstorfer Weg eingedrungen. Anschließend brachen sie eine Bürotür auf und durchsuchten Schränke. Ob sie dabei Beute machten, ist noch unbekannt. In Hanstedt waren Diebe in der Buchholzer Straße aktiv. Auch hier betraten ...

