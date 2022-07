Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Feuer frühzeitig entdeckt ++ Rosengarten/Nenndorf - Mit Pkw überschlagen ++ Seevetal - Zeugensuche nach Verkehrsunfallfluchten

Winsen (ots)

Feuer frühzeitig entdeckt

Größeren Schaden verhinderte ein aufmerksamer Zeuge am Sonntagmorgen, 03.07.2022. Der Mann kam gegen 05 Uhr gerade selbst von einem Einsatz mit der Freiwilligen Feuerwehr nachhause, als er an der Brüsseler Straße ein kleines Feuer an einer Mehrfachgarage entdeckte. Unbekannte hatten offenbar etwas Pappe zwischen die Außenmauer der Garage und eine Hecke gesteckt und entzündet. Der Zeuge setzte einen Notruf ab, das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass es bei geringem Schaden an der Hecke blieb.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen und sucht Zeugen, denen am frühen Sonntagmorgen verdächtige Personen im Bereich der Ecke Brüsseler Straße / Straßburger Straße aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04171 7960.

Rosengarten/Nenndorf - Mit Pkw überschlagen

Am Sonntag, 03.07.2022, gegen 23.15 Uhr, kam es auf der Straße Am Hatzberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann war mit seinem Toyota in Richtung der Straße Ohepark unterwegs. Vermutlich Infolge unangepasster Geschwindigkeit kam der Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer konnten den Wagen unverletzt verlassen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Seevetal - Zeugensuche nach Verkehrsunfallfluchten

In Maschen ist ein weißer Volvo auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Eichenallee beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich am 30.06.22, in der Zeit zwischen 18.45 und 19 Uhr. Der Wagen wurde auf der Beifahrerseite durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Am 01.07.22, gegen 08.30 Uhr, kam es vor dem Eingang des Rewe-Marktes an der Glüsinger Straße in Meckelfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Ducati-Motorrades hatte seine Maschine neben einem blauen Pkw abgestellt. Als er nach wenigen Minuten zurückkam, lag das Motorrad auf der Seite, der Pkw war weg.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04105 6200.

