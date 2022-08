Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Graes

Ahaus-Graes (ots)

Unfallzeit: 19.08.2022, 23:45 Uhr; Unfallort: Ahaus-Graes, Alstätter Straße

Eine beschädigte Vorgartenmauer zurückgelassen hat am Freitagabend ein Autofahrer in Ahaus-Graes. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie am Freitag gegen 23.45 Uhr ein Unbekannter von einem Parkplatz über die Alstätter Straße gegen eine gegenüberliegende Grundstücksmauer fuhr. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer über die Eper Straße in Richtung Gronau-Epe. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

