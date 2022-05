Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrerin kollidiert mit Gegenverkehr

Neustadt an der Orla (ots)

Am gestrigen Morgen wurde eine junge Mopedfahrerin durch einen Verkehrsunfall verletzt. Die 15-Jährige fuhr mit ihrer Simson die Rathenaustraße in Richtung Arnshaugker Straße in Neustadt an der Orla entlang. Als ein vorausfahrender PKW verkehrsbedingt bremste, übersah dies die junge Frau offensichtlich und wich nach links aus. Dabei streifte sie den vorausfahrenden PKW und kollidierte weiterhin mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die 15-Jährirge kam daraufhin verletzt ins Krankenhaus. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

