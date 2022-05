LPI-SLF: 07 Uhr morgens mit über 1 Promille unterwegs

Rudolstadt (ots) - Am Samstag, dem 14.05.2022, ereignete sich im Zeitraum von 17:20 Uhr bis 17:30 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflandes in Rudolstadt ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte hatte ihren Pkw Audi in blau in den Parkflächen abgestellt. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die linke Fahrzeugseite an beiden ...

mehr