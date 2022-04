Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW beschädigt und weitergefahren

Friedelsheim (ots)

Am Freitag, den 01.04.2022 im Zeitraum zwischen 12:45 Uhr und 15:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten roten Skoda Fabia auf einem Wirtschaftsweg, Nähe der Mülldeponie in Friedelsheim. Als die 26-jährige Geschädigte an ihr Auto zurückkam stellte sie den Schaden an der Fahrerseite fest. Das Schadensbild erstreckte sich vom linken Außenspiegel, bis zum hinteren linken Radkasten. Die Schadenshöhe wird auf circa 3000EUR geschätzt.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Bitte wenden Sie sich an die Polizei in Bad Dürkheim.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell