Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeieinsatz wegen psychischer Ausnahmesituation

Bad Dürkheim (ots)

Am heutigen Abend kam in der Zeit von 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr in der Straße In den Kastaniengärten in Bad Dürkheim zu einem polizeilichen Einsatz.

Das polizeiliche Handeln war aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation eines jungen Mannes erforderlich. Dieser konnte durch die Polizei schließlich widerstandslos festgenommen werden. Da bei dem Verantwortlichen eine Eigen- bzw. Fremdgefährdung nicht auszuschließen war, wurde dieser einer entsprechenden Fachklinik zugeführt.

Der Einsatz entfaltete durch die Anzahl der eingesetzten Kräfte zwar eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit, es bestand jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr für Unbeteiligte.

