Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Hilflose und eigengefährdete Person leistet Widerstand

Hettenleidelheim, Hauptstraße - 30.03.2022, 10:50 Uhr (ots)

Gestern Morgen erhielten wir die Mitteilung über einen auffälligen Mann in Hettenleidelheim. Dieser wäre stark betrunken, er würde an den Händen bluten und schwankend u.a. auf der Fahrbahn in der Hauptstraße laufen. Ein Rettungsdienst hatte sich des 26-Jährigen aus Osthofen bereits angenommen. Bei der Kontrolle hatte er über 2 Promille Alkohol intus und es bestand Eigengefährdung, weshalb der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte. Gegen die Gewahrsamnahme leistete er Widerstand, indem er sich sperrte und auch nach den Beamten schlug. Hierbei beleidigte er die Kolleg*innen mit üblen Schimpfwörtern. Der 26-Jährige musste letztlich in die Rheinhessenfachklinik nach Alzey verbracht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell