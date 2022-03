Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Baum in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 30.03.2022 gegen 08:30 Uhr wurde ein brennender Baum hinter der Limburg in Bad Dürkheim gemeldet. Die freiwillige Feuerwehr kam vor Ort und konnte den kleinen Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Vermutlich warf ein bislang unbekannter Täter einen brennenden Gegenstand in ein größeres Astloch. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

