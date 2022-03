Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 31.03.2022 gegen 00:05 Uhr wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass ein augenscheinlich betrunkener Mann mit seinem Pkw von einem Hotel in der Mußbacher Landstraße losgefahren sei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pkw führte nach kurzer Zeit zum Erfolg. Der Pkw konnte in der Branchweilerhofstraße durch die Streife gesichtet und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte bei dem 69-jährigen Fahrer aus Hessen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell