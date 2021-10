Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw am Bahnhof in Salzderhelden

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Salzderhelden (beu) 29.10.21, zwischen 06 Uhr und 13 Uhr

Am Freitag, den 29.10.21 zeigte eine 61-jährige Frau aus Dassel eine Sachbeschädigung an ihrem braunen Skoda Yeti bei der Polizei Einbeck an. Das Fahrzeug wurde im Zeitraum zwischen 06 Uhr und 13 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhof Salzderhelden abgestellt. Als die Geschädigte zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen langen Kratzer an der Fahrerseite fest. Als Schadensursache konnte ein Unfallgeschehen ausgeschlossen werden, sodass von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung ausgegangen wird.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Einbeck zu melden.

