POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Ladendieb auf Tour

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 29.03.2022 gegen 15:00 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einem Ladendiebstahl. Der 48-Jährige amtsbekannte Täter wurde dabei beobachtet, wie er eine Flasche Wodka in seine Jacke steckte. Bei der Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Gegenstände konnten neben der Wodkaflasche, eine Armbanduhr, ein tragbarer DVD Player, zwei DVDs, ein neuer Regenschirm und zwei Thunfischsalate aufgefunden werden. Es konnte ermittelt werden, dass er diese Gegenstände im Laufe des Tages in mehreren Geschäften in Oggersheim entwendet hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls. Aufgrund des bestehenden Hausverbotes wird auch wegen Hausfriedensbruches gegen ihn ermittelt.

