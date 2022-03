POL-PDNW: PI Grünstadt - Handfestester Streit in der Schillerstraße

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 29.03.2022 gegen 15:00 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einem Ladendiebstahl. Der 48-Jährige amtsbekannte Täter wurde dabei beobachtet, wie er eine Flasche Wodka in seine Jacke steckte. Bei der Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Gegenstände konnten neben der Wodkaflasche, eine Armbanduhr, ein tragbarer DVD Player, zwei DVDs, ein neuer ...

