Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger genötigt und angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Wegen Nötigung und Körperverletzung hat ein 65-jähriger Mann am Dienstagnachmittag einen bislang unbekannten Autofahrer angezeigt. Gegen 17:30 Uhr wollte der Mann die Mannheimer Straße am Messeplatz fußläufig passieren. Dabei sei ein Mann mit seinem Pkw sehr eng an ihm vorbeigefahren. Der 65-Jährige wollte den Autofahrer auf sein Verhalten ansprechen. Daraufhin stieg der Mann aus, packte ihn an den Handgelenken und stieß ihn zu Boden. Danach fuhr der Mann davon. Der 65-Jährige beschrieb den Mann als circa 35 Jahre alt. Er war ungefähr 1,75 Meter groß, mit kräftiger Statur. Er hatte kurze dunkelbraune Haare. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz.

