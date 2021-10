Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/Dülmen/Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Polizisten am Montag (25.10.) gegen 11.30 Uhr einen 17-jährigen Dülmener. Bei seiner Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf einen Drogenkonsum. Der Jugendliche gab vor Ort an, dass er eine Fahrerlaubnis zum begleiteten Fahren besitzt. Die Streife brachte ihn zur Polizeiwache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei der Überprüfung seiner Fahrerlaubnisdaten stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt, auch nicht zum begleitenden Fahren. Es wurde eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis geschrieben.

Den gleichen Jugendlichen überprüften die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwache Dülmen am gleichen Tag gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Münsterstraße in Dülmen. Hier gab er an, dass er das Auto seiner Eltern nach Hause bringen wollte. Deshalb sei er erneut mit dem Auto gefahren. Daraufhin wurde eine weitere Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Der Führerschein dürfte für den jungen Mann wohl in weite Ferne gerückt sein.

