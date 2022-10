Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kollision beim Fahrstreifenwechsel

Kaiserslautern (ots)

Beim Wechsel der Fahrstreifen hat eine Pkw-Fahrerin am Mittwochmorgen in der Spittelstraße einen Unfall verursacht. Die Frau war mit ihrem Pkw gegen 8:20 Uhr von der Fischerstraße kommend in Fahrtrichtung Burgstraße unterwegs und wollte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah sie jedoch einen Linienbus auf der rechten Fahrbahn. Es kam zur Kollision. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Bus wurde nur leicht beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. |elz

