POL-PDLD: Exhibitionist belästigt Mutter mit Kind

Rhodt unter Rietburg (ots)

Am 02.07.2022 gegen 19:00 Uhr kam es in der Weinstraße in Rhodt u. R. zu einer exhibitionistischen Handlung eines 22-jährigen. Der 22-jährige stark alkoholisierte Mann zeigte einer vorbeigehenden Mutter mit ihrer 11-jährigen Tochter sein entblößtes Glied und grinste diese hierbei an. Weiterhin soll er sein entblößtes Glied mehreren Café-Gästen gezeigt haben und daraufhin in der Öffentlichkeit uriniert haben. Die Mutter und ihre Tochter gingen zügig nach Hause und verständigten dort hiesige Dienststelle. Der Mann konnte kurz darauf durch die Funkstreife in Rhodt festgestellt werden. Da dieser sich aggressiv zeigte und zudem alkoholisiert war, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den 22-jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323 955 0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.lrp.de entgegen.

