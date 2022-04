Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Baumholder, L 169 Höhe US High School (ots)

Am Morgen des 30.04.22 ereignete sich gegen 04:50 Uhr innerorts der Ortslage Baumholder ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der Fahrzeugführer, vermutlich US Angehöriger, war aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen "Findling" gefahren. Dieser geriet ins Rollen und stieß gegen den unweit angrenzenden Zaun des US Militärbereiches der "Wetzel-Housing". Der Unfallverursacher sperrte sein nicht mehr fahrbereites Fahrtzeug ab und verließ die Unfallstelle, vermutlich in Richtung der US Housing. Die Polizei Baumholder bittet um sachdienliche Hinweise hinsichtlich des Unfallgeschehens unter der Nummer 06783-9910.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell