POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Landau (ots) - Zu einem Einsatz mit gestürztem Fahrradfahrer kam es am Nachmittag des 06.08.2022 in Landau in der Nähe der Weißenburger Straße. Ein 77-jähriger Mann war stark alkoholisiert, stürzte vom Fahrrad und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung kam er in ein Krankenhaus. Am späten Abend konnte ein augenscheinlich stark alkoholisierter Fahrradfahrer in der Innenstadt festgestellt ...

mehr