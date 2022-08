Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Zeugen gesucht /versuchte Körperverletzung

Landau (ots)

Am 07.08.2022, um 02:10 Uhr, kam es in der Nähe der Shell Tankstelle in Landau zu einer versuchten Körperverletzung. Der Geschädigte befand sich mit seiner Freundin in der Weißenburger Straße in Landau, als er von drei jüngeren Männer grundlos beleidigt wurde. Von einem der Männer wurde ihm die Brille vom Gesicht geschlagen. Als seine Freundin äußerte, die Polizei verständigt zu haben, entfernten sich die Männer fußläufig in Richtung Innenstadt. Die Männer werden als sehr schlank und ca. 20 Jahre alt beschrieben. Einer von den drei hatte einen Afrolook.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell