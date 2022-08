POL-PDLD: Wendemanöver mit Fahrerflucht

Landau (ots) - Durch Passanten wurde am 05.08.2022, um ca. 21 Uhr, ein silberner Mercedes C-Klasse in der Neustadter Straße in Landau gemeldet. Hier fiel der Fahrzeugführer durch seine rasante Fahrweise auf. Der Fahrzeugführer wird beschrieben als: männlich, ca. 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkles Haar. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes T-Shirt, schwarze Jogginghose und weiße Schuhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zur Person geben ...

