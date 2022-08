Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte, am 05.08.2022 zwischen 13:55 Uhr-14:10 Uhr, vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Kaufland-Parkplatz in Landau, einen Sachschaden an einem parkenden Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kombi gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell