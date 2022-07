Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Einbruch in Sonnenstudio - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Unbekannter stieg am Dienstag auf Mittwochnacht in der Waghäusler Straße in Oberhausen in ein Sonnenstudio ein.

Der Täter gelangte offenbar über ein Fenster in die Geschäftsräume und durchsuchte diese. Der Unbekannte entwendete nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld und Wertmarken im Wert von ungefähr 1.300 Euro.

Der Polizeiposten Bruhrain hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 zu melden.

