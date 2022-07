POL-KA: (KA) Rheinstetten - Mehrere Fahrgäste nach Vollbremsung leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Seit Mittwochabend, 27. Juli, wird die in Karlsruhe wohnhafte Svea H. vermisst. Sie hat an jenem Tag in den Abendstunden die Wohngruppe des Jugendheimes verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Zuletzt gab es Hinweise auf einen Aufenthalt am Hauptbahnhof Stuttgart. Bisherige ...

mehr