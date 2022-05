Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unbekannter Mann zeigt sich nackt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagvormittag zeigte sich ein unbekannter Mann einer 43-Jährigen aus Haltern am See nackt auf Höhe der Autobahnbrücke A43 im Waldstück zwischen der Sundernstraße und An der Kahrstege. Die Frau war gegen 10:30 Uhr mit ihrem Hund unterwegs, als sich ihr der Mann vollständig unbekleidet zeigte. Die Frau lief weg und informierte die Polizei.

Personenbeschreibung: ca. 1,90m groß, schlanke Statur, 25 - 30 Jahre alt, sehr blass, dunkelblonde Haare im Nacken kurzrasiert / "Topfschnitt", blaue Jeans, schwarze Lederjacke mit breitem weißen Streifen

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell