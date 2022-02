Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Gemarkung Köngen: Unfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 2.50 Uhr auf der BAB 8, kurz nach der Anschlussstelle Wendlingen, zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter Ford Trafic mit Anhänger und einem VW Polo. Beide Fahrzeuge befuhren die BAB 8 in Fahrtrichtung Stuttgart, als aus bislang noch unbekannter Ursache die 24-jährige Fahrerin des VW Polo auf den Anhänger des Ford Trafic auffuhr. Auf dem Anhänger befand sich ein Ford Galaxy. Durch den Aufprall wurden sowohl das Kleintransportergespann als auch der VW Polo nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen. Hierbei überschlug sich der Pkw-Anhänger und blieb auf der Ladefläche liegen, während der auf dem Anhänger geladene Ford Galaxy auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des VW Polo leicht und die 22-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im insgesamt mit fünf Personen besetzten Ford Trafic wurde niemand verletzt, jedoch kam der 40-jährige Fahrer zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Ford Trafic-Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, da sich die Türe nicht mehr öffnen ließ. Der mittlere und rechte Fahrstreifen waren in der Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Neben Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren auch die Feuerwehr Wendlingen sowie die Autobahnmeisterei Kirchheim unter Teck vor Ort. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

