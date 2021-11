Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (11.11.2021), zwischen 15.25 Uhr und 16.05 Uhr, wurde ein geparkter grauer Ford Tourneo von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Fahrer hatte den Wagen vor dem Seniorenzentrum Bockraden, in Höhe der Rheiner Straße 10, am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen nicht unerheblichen Lackschaden an der hinteren linken Fahrzeugecke fest. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell