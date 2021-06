Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (885) Zeugenaufruf zu aggressivem Pkw-Fahrer

Veitsbronn (ots)

Gestern Nachmittag (22.06.2021) nötigte ein unbekannter Mann eine Autofahrerin zum Abbremsen und drohte ihr Schläge an. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:30 Uhr fuhr die Frau mit ihrem blauen VW Golf die Fürther Straße in Veitsbronn ostwärts und in den dortigen Kreisverkehr in Richtung Obermichelbach. Bereits im Kreisverkehr bemerkte sie einen schwarzen Pkw, der sich von links schnell näherte.

Nach Verlassen des Kreisverkehrs wurde die Golffahrerin von dem schwarzen Pkw überholt und von dessen Fahrer gezwungen, bis zum Stillstand abzubremsen. Der Fahrer sei nach ihren Aussagen ausgestiegen, hätte sie angeschrien, ihm die Vorfahrt genommen zu haben und ihr gedroht, sie zu schlagen. Er soll noch gegen die Fensterscheibe geschlagen und versucht haben, die Fahrertür zu öffnen. Daraufhin ging er zu seinem Fahrzeug und fuhr davon.

Beamte der zuständigen Zirndorfer Polizeiinspektion ermitteln nun unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr und Bedrohung und bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise auch zu dem aggressiven Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0911-96927-0 zu melden.

