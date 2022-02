Feuerwehr Bochum

FW-BO: Höhenretter und Spezialgerät unterstützen bei Rettungsdiensteinsatz

Bochum (ots)

Zu einem etwas aufwendigeren Rettungsdiensteinsatz kam es am Montag, den 14. Februar 2022 in Bochum Weitmar. Gegen 13 Uhr wurde der Bochumer Rettungsdienst nach Weitmar gerufen, um in einem Einfamilienhaus eine ältere Bürgerin zu helfen. Nach den Standardroutinen der Rettungsdienstmitarbeiter sollte die im Dachgeschoss befindliche Patientin zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert werden. Da der Treppenabgang jedoch zu beengt war und somit das Heruntertragen nicht möglich war, mussten die Höhenretter und Spezialgerät zur Einsatzstelle hinzugezogen werden.

Als Spezialgerät kam ein "Rescue-Loader" zum Einsatz - ein spezielles Anbauteil für die Drehleiter, um eine Personenrettung durchführen zu können. Damit der Rescue-Loader eingesetzt werden kann, muss vorher der Personenkorb von der Drehleiter abmontiert und anschließend durch den Rescue-Loader ersetzt werden.

Nachdem der technische Umbau durchgeführt war, ist ein Höhenretter samt Rescue-Loader an das Gaubenfenster herangefahren worden, um die Patientin zu übernehmen und sicher aus dem Dachgeschoss zu heben. Am Boden konnte nun die Rettungsdienstmitarbeiter die Patienten in Empfang nehmen und in ein Krankenhaus transportieren.

Der gesamte Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Insgesamt waren 15 Einsatzkräfte eingesetzt.

