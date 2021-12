Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndungs- und Kontrolltag erfolgreich- Zahlreiche Verstöße festgestellt

Kreis Herford (ots)

(sls) Am vergangenen Mittwoch (15.12.) fanden im Kreis Herford größere Kontrollen zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität, insbesondere des Wohnungseinbruchdiebstahls statt. Gerade in der dunklen Winter- und Vorweihnachtszeit nutzen Täter den Schutz der Dunkelheit, um bei der Tatausführung unerkannt zu bleiben. Ziel der Kontrollen war es, den Fahndungs- und Kontrolldruck auf die Täter zu erhöhen sowie strategisch bedeutsame Informationen zu erlangen. Die Polizei Herford führte am Mittwoch mit zivilen und uniformierten Kräften im Kreis Herford einen solchen integrativen Sondereinsatz durch. Durch Fuß- und Fahrzeugstreifen und der Einrichtung von Kontrollstellen wurde die polizeiliche Präsenz deutlich erhöht. Zusätzlich wurden dabei festgestellte Verkehrsverstöße konsequent verfolgt. Insgesamt wurden 76 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Zusätzlich wurden 55 Personen überprüft. Es wurden insgesamt 21 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Gegen 21.00 Uhr wurde eine männliche Person durch Zivilkräfte überprüft und kontrolliert. Es konnte bei dem 20-jährigen Herforder eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmittel und entsprechendes Bargeld aufgefunden werden. Der Herforder wurde vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden, durch die Staatsanwaltschaft angeordneten, Durchsuchung der Wohnanschrift wurde weiteres Bargeld sichergestellt, so dass der Verdacht besteht, dass der Tatverdächtige illegalen Handel mit Betäubungsmittel betreibt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der 20-Jährige das Gewahrsam wieder verlassen. Auch bei vier weiteren Kontrollen wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell