Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Warenhaus- Spirituosen mitgenommen

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es in der Nacht zu Donnerstag (16.12.) zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt an der Gaußstraße. Nach bisherigen Ermittlungen kam es gegen 04.00 Uhr zu einer Alarmauslösung am Objekt, so dass das Gebäude durch den zuständigen Sicherheitsdienst aufgesucht wurde. Zu diesem Zeitpunkt konnte ein Mitarbeiter bei der anschließenden Nachschau zunächst keine Feststellungen zu einem Einbruch machen. Als der Filialleiter am darauffolgenden Morgen gegen 07.00 Uhr seine Arbeit aufnehmen wollte, bemerkte er, dass die Scheibe eines Kellerfensters eingeschlagen wurde. Von den Tätern wurde eine unterhalb des Fensters stehender Karton mit Sektflaschen mitgenommen. Zwei Flaschen gingen augenscheinlich bereits auf der Flucht zu Bruch. Die Täter liefen anschließend in unbekannte Richtung weiter. Wir bitten Zeugen, die der Polizei Hinweise zu den Tätern oder dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

