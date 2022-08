Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Betrunken auf dem Fahrrad mit Folgen

Landau (ots)

Zu einem Einsatz mit gestürztem Fahrradfahrer kam es am Nachmittag des 06.08.2022 in Landau in der Nähe der Weißenburger Straße. Ein 77-jähriger Mann war stark alkoholisiert, stürzte vom Fahrrad und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung kam er in ein Krankenhaus.

Am späten Abend konnte ein augenscheinlich stark alkoholisierter Fahrradfahrer in der Innenstadt festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille.

In der Nacht zum 07.08.2022 wurde nochmals eine gestürzte Fahrradfahrerin gemeldet. Die 28-jährige befand sich auf einem Weinfest in Landau und befuhr auf dem Weg nach Hause mit ihrem Fahrrad einen Feldweg, als sie die Kontrolle verlor und stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen an der Schulter zu. Auch sie hatte zu tief ins Glas geschaut und war stark alkoholisiert. Zur weiteren Behandlung kam sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Allen wurde eine Blutprobe entnommen und es erwartet sie ein entsprechendes Strafverfahren.

