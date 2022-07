Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag, 03. Juli 2022, gegen 20:10 Uhr, den Notruf gewählt, weil ihm auf der Bundesstraße 75 ein vorausfahrender Fahrer eines Pkws durch eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen war. Im Bereich des Autobahndreiecks Delmenhorst wechselte dieser auf die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg und konnte an der Anschlussstelle Adelheide von Beamten der Polizei Delmenhorst gestoppt werden.

Ihnen kam im Gespräch mit dem 33-jährigen Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee sofort ein starker Alkoholgeruch entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,50 Promille. Gegen den Fahrer ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, den Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die Beamten zudem die Fahrzeugschlüssel sicher.

