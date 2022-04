Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einladung zum Pressetermin: Wiederinbetriebnahme der Liegenschaft in Schleiden

Schleiden (ots)

am kommenden Mittwoch werden Innenminister Herbert Reul und Behördenleiter Markus Ramers die Polizeiliegenschaft in Schleiden im Kreis Euskirchen besuchen und vorstellen. Das Gebäude wurde durch die Flutkatastrophe stark beschädigt und deshalb in den vergangenen Monaten renoviert.

Zeit: Mittwoch, 4. Mai 2022, 13.00 Uhr Ort: Polizeiwache Schleiden, Gemünder Straße 46, 53937 Schleiden

Aufgrund der derzeitigen Lage ist eine Anmeldung per E-Mail unter pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de bis Dienstag, 3. Mai, 15.00 Uhr dringend erforderlich.

Bitte beachten Sie bei dem Termin die Abstands- und Hygieneregelungen.

