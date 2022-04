POL-EU: Verletzte Pkw-Fahrerin kam mit Rettungshubschrauber in Uniklinik

Blankenheim (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 19.29 Uhr in Blankenheim-Ahrhütte zu einem Alleinunfall. Ein 18-jähriger Mann aus Blankenheim befuhr die Bundesstraße 258 aus Richtung Ahrdorf in Richtung Ahrhütte. Er kam von der Fahrbahn ab und wurde durch die steile Böschung anschließend wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Der Pkw kam auf dem Dach zum Stehen. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und kam in ein ...

