POL-ME: Jugendliche nach Raubdelikt auf frischer Tat gestellt - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2203161

Am Montagabend (28. März 2022) konnte die Polizei Ratingen drei Jugendliche nach einem versuchten Raubdelikt auf einer Fußgängerbrücke an der Straße Am Stadion in Ratingen im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellen. Die Ermittlungen zu zwei weiteren Tatverdächtigen sowie einem möglichen weiteren versuchten Raubdelikt dauern an.

Das war geschehen:

Gegen 19:00 Uhr hielten sich drei Jugendliche (10 Jahre und zwei Mal 14 Jahre) auf einer Fußgängerbrücke an der Straße Am Stadion auf, als sie von fünf Jugendlichen angesprochen und nach Kleingeld gefragt wurden. Die Minderjährigen weigerten sich, ihr Bargeld herauszugeben und wurden daraufhin von dem Quintett angegriffen und geschlagen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Tat und alarmierte folgerichtig die Polizei, welche drei der fünf Tatverdächtigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld antreffen und stellen konnte.

Im Rahmen erster Ermittlungen vor Ort erlangte die Polizei Hinweise auf ein mögliches weiteres versuchtes Raubdelikt, unmittelbar vor der Fußgängerbrücke. Auch hier sollen die Tatverdächtigen von einem Mann Kleingeld gefordert und ihn anschließend angegriffen haben.

Die glücklicherweise nur leicht verletzten Geschädigten wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, die Tatverdächtigen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren wurden zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen einer versuchten räuberischen Erpressung sowie wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Die zum Teil bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Jugendlichen wurden nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen von der Polizeiwache entlassen beziehungsweise in die Obhut ihrer Sorgeberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und prüft derzeit den Zusammenhang zwischen den Raubstraftaten. Die Ermittlungen zu den noch flüchtigen Tatverdächtigen und ihrer konkreten Tatbeteiligung dauern derzeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den versuchten Raubdelikten an der Fußgängerbrücke tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

