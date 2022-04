Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Beschädigte Zaunelemente an Firma - Verursacher flüchtig

Dörth (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstag kam es zu Beschädigungen an der Umzäunung eines Firmenbetriebs im IG Dörth, vermutlich durch ein Kraftfahrzeug, welches den dortigen Wendehammer befuhr. Hierbei entstand Sachschaden im unteren 3-stelligen Bereich, der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Boppard bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise, wer entsprechende Beobachtungen in der Straße "Auf der Budenbach" machen konnte.

