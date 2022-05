Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebesbande nach zigfachem Wohnmobildiebstahl festgenommen

Gütersloh (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Kreis Gütersloh (MK) - In der Nacht zu Donnerstag (12.05.) gelang es Polizeikräften eine Diebesbande nach monatelangen Ermittlungen vorläufig festzunehmen. Die Männer hatten sich auf den gewerbsmäßigen Diebstahl von hochwertigen Wohnmobilen spezialisiert.

Seit Juni 2021 kam es im westfälischen Raum zu vielfachen Diebstählen von Wohnmobilen. Im Zuge erster Ermittlungen bei den betroffenen Polizeibehörden zeichneten sich westfalenweite Tatzusammenhänge ab. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine neunköpfige Täterbande aus Polen. Nach derzeitigem Stand können 23 der insgesamt festgestellten Wohnmobildiebstähle der Diebesbande zugeordnet werden. In der Folge und in Absprache der jeweiligen Tatortbehörden hat die Kriminalpolizei Gütersloh im Februar 2022 die gebündelte Ermittlungsarbeit in den Ermittlungsverfahren übernommen. Unter Führung der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde in der Folge die Ermittlungskommission "Camper" eingerichtet.

Derzeitig bekannt, wurden fünf der 23 Diebstähle im Kreisgebiet Gütersloh begangen. Den Erkenntnissen zufolge war die Bande im Kreisgebiet Gütersloh zunächst im Februar und März an Tatorten in Verl (04.02.), Rheda-Wiedenbrück (11.02.), Gütersloh (10.03.) und Borgholzhausen (17.03.) tätig. In der Nacht zum vergangenen Dienstag (10.05.) folgte eine fünfte Tat im Gütersloher Ortsteil Friedrichsdorf. Die weiteren Tatorte lagen in den Bereichen Arnsberg, Wickede (Ruhr), Lippstadt, Ahlen, Wadersloh, Beckum, Ennigerloh, Hilter (Niedersachsen), Porta Westfalica, Vlotho, Kalletal und Ense-Waltringen im Kreis Soest.

Nach umfangreichen Ermittlungen und Maßnahmen gelang den Kriminalbeamten der EK "Camper" dann in der Donnerstagnacht (12.05.) ein Ermittlungserfolg. Einige Mitglieder der Diebesbande konnten auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden. Nachdem die Männer zwei Wohnmobile im Kreis Soest (Ense-Waltringen) gestohlen hatten, erfolgte der Zugriff unter Beteiligung von Sondereinheiten der Polizei, einem Polizeihubschrauber sowie weiteren Polizeikräften auf der Autobahn A2.

In dem Zuge nahmen die Beamten sechs Männer aus Polen im Alter zwischen 26 und 42 Jahren vorläufig fest. Am Freitagvormittag erließ ein Richter am Amtsgericht Bielefeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld Untersuchungshaftbefehle gegen die sechs Männer. Bei einem weiteren Mitglied der Bande (39 Jahre alt) lagen nach Prüfung keine Haftgründe vor. Die Mitglieder acht und neun (37 und 41 Jahre alt) wurden zuvor schon im April nach einem Wohnmobildiebstahl in Ahlen festgenommen und befinden sich bereits in Haft.

Den Ermittlern der Kommission ist es darüber hinaus in einigen Fällen gelungen, gestohlene Wohnmobile wieder aufzufinden. Elf der im Raum Westfalen entwendeten Wohnmobile konnten hierbei zum Teil auch in anderen Bundesländern gefunden und sichergestellt werden. Insgesamt wurden Wohnmobile im geschätzten Wert von 1.2 Millionen Euro von der Bande angegangen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell