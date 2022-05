Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrfamilienhäuser in Halle aufgebrochen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Zwischen Samstag (14.05.) und Montag (16.05.) sind bislang unbekannte Täter in Kellerräumlichkeiten am Akazienweg, an der Mönchstraße und an der Kaiserstraße eingebrochen.

Zwischen Samstagabend (14.05., 19.00 Uhr) und Sonntag (15.05., 19.00 Uhr) hebelten Unbekannte eine Außentür eines Mehrfamilienhauses am Akazienweg auf und begaben sich anschließend in die Kellerräume, indem sie die dazugehörige Tür ebenfalls aufbrachen. Nach derzeitigem Stand flüchteten die Einbrecher ohne Beute.

Zwischen Sonntag (15.05., 18.30 Uhr) und Montagvormittag (16.05., 11.20 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Mönchstraße ein. Die Täter gelangten durch eine aufgehebelte Tür in das Haus und durchsuchten die Kellerräume. Entwendet wurden Akkuschrauber. Ansatzweise in denselben Tatzeitraum (29.04. - 16.05) fällt ein Einbruchsversuch in ein weiteres Mehrfamilienhaus an der Mönchstraße. In diesem Fall gelangten die Täter nicht in das Haus.

An der Kaiserstraße ist es zwischen Sonntagabend (15.05., 20.00 Uhr) und Montagmorgen (16.05., 05.30 Uhr) zu einem Kellereinbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Auch in diesem Fall wurden die Hauseingangstür und ein Kellerraum aufgehebelt. Die Einbrecher entwendeten ein Fahrrad.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht? Ein Tatzusammenhang ist aufgrund der Nähe der Tatorte zueinander und der Begehungsweisen wahrscheinlich. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 0524 1869-0 entgegen.

