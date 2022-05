Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher flüchtet vor Bewohnern

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am frühen Dienstagmorgen (17.05., 02.55 Uhr) wurden Bewohner eines Hauses am Bicksweg auf ungewöhnliche Geräusche in ihrem Haus aufmerksam. Als sie das Licht angeschaltet haben, flüchtete eine männliche Person aus dem Haus. Der Mann war ca. 180cm - 190cm groß und lief in Richtung Hauptstraße davon. Entwendet wurden Geldbörsen, Bargeld, eine Sonnenbrille und ein Laptop.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

