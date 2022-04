Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: 32-Jähriger körperlich angegangen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 32-Jähriger in der Unteren Straßen von mehreren Tätern angegriffen und verletzt - die Schläger flüchteten. Gegen 2:15 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen sechs Männern und dem 32-Jährigen, worauf diese auf den Mann einschlugen und eintraten. Hiernach flüchteten die Täter in Richtung Bismarckplatz. Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte wurden auf den Verletzten aufmerksam und leiteten daraufhin sofort eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein, die jedoch ohne Erfolg verlief. Der 32-Jährige musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein der Flüchtigen kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 25 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Hose und Jacke, weißes Hemd und weiße Sneaker.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht im Rahmen der Ermittlungen nach weiteren Zeugen. Personen die Hinweise zu den Tätern geben können oder das Geschehen beobachteten, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 99-1700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell