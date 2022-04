Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Zirkuszelt beschädigt - Zeugen gesucht

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Nachdem einer oder mehrere unbekannte Täter bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Befestigungen eines Zirkuszeltes in der Rheinauer Straße gelöst hatten, musste der Eigentümer des Zeltes feststellen, dass die Befestigungen am Mittwochmittag zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr erneut gelöst worden waren. Diesmal entstand hierdurch ein Riss in der Spitze des Zeltes. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000.- Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell