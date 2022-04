Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-Ost: Vorfahrt genommen - Unfall

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots)

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Mercedes von der Schafweide kommend in Richtung Kobellstraße. Aufgrund eines geparkten PKW in der Käfertaler Straße war die Sicht auf den dortigen Kreuzungsbereich eingeschränkt. Beim Versuch auf die Käfertaler Straße nach links abzubiegen, übersah der Mann einen von rechts kommenden 33-jährigen Chrysler-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 7.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell