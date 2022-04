Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Horrenberg

Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Tausend Euro Schaden

Horrenberg (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13:15 Uhr kollidierte eine 50-jährige Fiat-Fahrerin im Kreuzungsbereich Ortsstraße / Hoffenheimer Straße mit einer 39-jährigen Ford-Fahrerin und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die 50-Jährige war aus Hoffenheim kommend auf der Hoffenheimer Straße unterwegs und wollte nach links in die Ortsstraße abbiegen. Hierbei übersah sie die von Balzfeld kommende Ford-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell