POL-MA: Mannheim-Oststadt: Verletzter und mehr als 25.000 Euro Schaden bei Unfall

Mannheim (ots)

Im Kreuzungsbereich Augustaanlage / Seckenheimer Straße kollidierte am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr ein 45-jähriger Opel-Fahrer mit einem 27-jährigen VW-Fahrer, wobei der 27-Jährige schwer verletzt wurde. Der Opel-Fahrer war auf der Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Innenstadt unterwegs, als er nach links in die Seckenheimer Straße abbiegen wollte. Hierbei übersah er ersten Ermittlungen zufolge eine rote Ampel. Der entgegenkommende VW-Fahrer erkannte die Gefahrensituation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit der rechten Seite des Opels. Durch den Zusammenstoß prallte der Opel gegen eine Ampelanlage und beschädigte diese ebenfalls. Der Fahrer des VWs verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 25.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

