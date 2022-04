Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: 9-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-Oststadt (ots)

Am frühen Mittwochabend gegen 18:00 Uhr bog der Fahrer eines Volkswagen von L6/M5 kommend nach links in die Straße zwischen M5/M6 ab. Zwischen den dort am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW rannte plötzlich ein das 9-jährige Kind auf die Straße. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß an der rechten Front des Passats. Das Kind wurde hierbei leicht verletzt, vor Ort durch einen Rettungswagen erstversorgt und zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsdienst Mannheim war zur Unfallaufnahme vor Ort. An dem Passat entstand geringer Sachschaden von einigen hundert Euro.

