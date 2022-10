Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe auf der Oktoberkerwe

Kaiserslautern (ots)

Während ihres Besuchs auf der Oktoberkerwe ist eine Frau aus dem Stadtgebiet Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 32-Jährige am Donnerstag der Polizei meldete, verschwand ihr Geldbeutel am Dienstagnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr. In dieser Zeit hielt sich die Frau auf dem Messeplatz auf. Wann und wo genau die Diebe zugriffen, konnte sie nicht sagen - es war ihr niemand aufgefallen. Zusammen mit der Geldbörse erbeuteten die Täter auch den Personalausweis sowie die EC-Karte der 32-Järhigen. Die Sperrung der Karte wurde sofort nach der Anzeigenerstattung veranlasst.

Nach Recherchen des "Programms der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes" (ProPK) ist die Zahl der Betrugsfälle durch Verlust oder Diebstahl der sogenannten Debitkarten im ersten Halbjahr 2022 um 68 Prozent gestiegen (im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum). Demnach wurden allein in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres bundesweit bereits 9.100 solcher Fälle registriert.

Am häufigsten wurden die gestohlenen oder verlorenen Karten anschließend von Unbefugten eingesetzt, um an Geldautomaten Bargeld zu bekommen. Weil dies aber nur in Verbindung mit der jeweiligen PIN zur Karte möglich ist, lässt sich daraus laut ProPK schließen, dass zu viele Karteninhaber offenbar zu sorglos mit dieser wichtigen Zahlenkombination umgehen, das heißt sie entweder Dritten mitteilen oder zusammen mit der Karte mit sich führen.

Das aber sind zwei Faktoren, die man vermeiden sollte, um zu verhindern, dass die eigenen Debitkarten von Fremden unbefugt eingesetzt werden. Eine weitere wichtige Empfehlung: Wenn Sie feststellen, dass Ihre Karte verschwunden ist - egal, ob gestohlen oder verloren - lassen Sie sie am besten sofort sperren. Der telefonische Sperr-Notruf ist an allen Tagen rund um die Uhr unter der Nummer 116 116 erreichbar.

Weitere Informationen und Tipps finden Sie auf der Internetseite der polizeilichen Präventionsexperten www.polizei-beratung.de, oder direkt über diesen Link: https://s.rlp.de/h1p8m |cri

